Bakan Karaismailoğlu ilk kez NTV'de açıkladı: İstanbul - Antalya arası 4 saat 45 dakika olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu NTV'den Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı.

İstanbul - Antalya hızlı tren projesini ilk kez NTV yayınında açıklayan Bakan Karaismailoğlu, "İstanbul'dan Antalya'ya 714 kilometre uzunluğunda yani İstanbul'dan Antalya'ya 4 saat 45 dakikada hızlı trenle ulaşma imkanımız olacak. Bunun istanbul - Eskişehir arası zaten mevcut hattımız. Ve Eskişehir'den Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta ve Burdur'dan Antalya'ya ineceğiz. Bu hatlar birbiriyle entegre halde olacak." dedi.



Bakan Karaismailoğlu, Ankara - İstanbul arasında yapılacak "Süper Hızlı Tren" projesi hakkında da bilgi verdi.

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

BOĞAZ'A ÜÇÜNCÜ TÜNEL PROJESİ

"İstanbul'da şu anda yaklaşık 320 kilometre uzunluğunda bir raylı sistem ağı var. İstanbul ulaşım ana planı bunun 1100 kilometreye kadar çıkması gerektiğini söylüyor. Şehri yaşanılabilir hale getirmenin ana unsuru bu. Büyük İstanbul Tüneli'nin bulunduğu güzergah aslında şu anki Metrobüs güzergahıdır. Söğütlüçeşme'den başlar, Birinci Boğaz Köprüsü'nün altından geçerek, Gayrettepe'ye gelir ve Gayrettepe'de bunun istasyonu da hazır şu anda. Biz Gayrettepe Havalimanı metrosunu yaparken, Gayrettepe istasyonunu Zincirlikuyu'da 70 metre derinlikte ve mevcut Garettepe Havalimanı İstasyonu'nun altında dizayn ettik ve imalatlarını yaptık. Orada yolcu alışverişini direkt istasyon içerisinde yapabilecek. Söğütlüçeşme'den kalkan bir tren ister havalimanına, isterse E-5'ten devam ederek Beylikdüzü'ne kadar gidebilecek. 28 kilometre uzunluğunda olacak. Uzunçayır'dan başlayacak ve Boğazı geçtikten sonra Gayrette'den Mecidiyeköy'den ve Çağlayan'dan Edirnekapı'ya oradan da Zeytinburnu ve Bakırköy'e kadar uzanacak. Bakırköy'de şu anda mevcut istasyona ve Beylikdüzü metrobüs hattına entegre olacak.



Bu yıl içerisinde ihalesinin yapılmasını planlıyoruz. Günlük 1,3 milyon vatandaşımıza ev sahipliği yapacak. Bu Proje tamamlandığı zaman metrobüs yoğunluğu da azalacaktır.