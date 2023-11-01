Bakan Koca: 20 sahra hastanesi kurmak için hazırız

Sağlık Bakanı Koca, Kabine Toplantısı ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Bakan Koca, Türkiye'nin Filistin için bölgede sahra hastanesi kurmasına ilişkin, Gazze için bir gemi hastanesinin hazır beklediğini vurgulayarak "40'a yakın ambulans planladık ve göreve hazırlar. 8 'Koca Yusuf' uçakla kuvözler, ventilatörler, küçüklü büyüklü çok sayıda jeneratör gönderdik. İki genel müdür arkadaşımız ile 20 kişilik sağlık ekibimiz, halen orada." dedi.



"Hem Refah Sınır Kapısı'na yakın bölgede hem de El Ariş Havalimanı'nda 20 sahra hastanesi kurmak için tüm hazırlıklarımızı yaptık." ifadelerini kullanan Bakan Koca, "Bütün bunlarla ilgili Mısır ve Filistin Sağlık Bakanlıkları ile yakın diyalog içindeyiz. Güvenliğin sağlanması ve izinlerin verilmesini bekliyoruz. İzin verilmesi halinde derhal sağlık operasyonlarını başlatmaya hazır bekliyoruz." diye konuştu.



"HASTALARIN HEDEF ALINMASI SAVAŞ SUÇU'



Koca, İsrail güçleri tarafından hedef alınan Türk- Filistin Dostluk Hastanesi'nin, 36 bin metrekare kapalı alana sahip, 180 yataklı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nca yapılıp, Filistin'e hediye edildiğini söyledi.



Koca, "Hastanede görevlendirilen sağlık çalışanımız yok. Bu hastane, hedef alındı. Halen 80 hasta, onkolojik tedavi için yatırılmış durumda. Fakat ilaç tedariki yapılamadığı için kanser hastalarının tedavisi ciddi oranda aksamış durumda. Bütün bu yapılanlar ne insanlığa ne vicdana sığar. Sağlık çalışanlarının, kanser hastalarının hedef alınması, ölüme terk edilmesi ya da bombaların hedefi olması aslında bir savaş suçu içeriyor. Çocuklar, hiçbir kavganın ölen tarafı olamaz. Hastalar ve yaralılar, hiçbir düşmanlığın ezileni olmamalı. Ancak gözler kin ve intikam duygusuyla yüklü, kulaklar da tüm insani haykırışlara kapalı olduğu için savaş suçu işlemeleri de maalesef çok kolay oluyor. Fakat sessiz kalan tüm insanlık, vicdan mahkemesinde bunun hesabını vermeye mutlaka kendini hazırlamalı. Masumların çığlıkları bir gün hepimizin uykusunu bölecek ve hakkını bizden isteyecek." diye konuştu.



"UYUZ VAKALARINDA YÜZDE 7 ARTIŞ VAR"



Koca, uyuz vakaları ile ilgili soru üzerine de endişeye sebep olabilecek bir artış olmadığını dile getirdi.



"Kısmi bir artış tespit ettik. Çok yakın takip ettiğimiz bir durum. Erken uyarı sistemlerimiz gayet iyi çalışıyor." diyen Koca şöyle devam etti:



"Bu sayede olağan dışı gelişmelere erken müdahale şansımız oluyor. Uyuz özelinde konuya bakacak olursak, Türkiye genelinde uyuz vakalarında prevalans geçen yıl 2,03 iken; bu yılın ilk 9 ayında 2,17. Geçen yıla göre yaklaşık yüzde 7 oranında bir artış gerçekleşmiş. Deprem bölgesinde ise bu artış yaklaşık yüzde 13 oranında oldu. Deprem bölgesi için beklenenin altında. Dolayısıyla ciddi bir artış olmadı. Bir salgın durumundan bahsedilmesi söz konusu değil. Son yıllarda özellikle Karadeniz ve Doğu Akdeniz bölgelerinde artışın biraz daha fazla olduğunu söyleyebiliriz."



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