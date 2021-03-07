Bakan Koca, vaka oranı en çok artan ve azalan illeri açıkladı

Sğlık Bakanı Fahrettin Koca, 100.000 nüfusta en çok vaka artan ve azalan illeri paylaştı. Buna göre, vaka görünme oranı en çok artan illerimiz; Sinop, Kilis, Samsun, Amasya ve Edirne. En çok azalan illerimiz ise Ordu, Bolu, Trabzon, Nevşehir ve Karaman oldu.

07.03.2021 - 18:27

Bakan Koca, vaka oranı en çok artan ve azalan illeri açıkladı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Şubat-5 Mart'ta her 100 bin kişiye düşen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında en fazla artış ve azalmanın olduğu illeri açıkladı.


Koca, Twitter hesabından, illere göre 27 Şubat-5 Mart'a ait her 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayılarında en fazla artış ve azalışın olduğu illerin grafiğini paylaştı.

Sağlık Bakanı Koca, "Son hafta 100 bin nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Sinop, Kilis, Samsun, Amasya ve Edirne. En çok azalan illerimiz: Ordu, Bolu, Trabzon, Nevşehir ve Karaman. Birlikte tedbirlere uyarak tüm illerimizi mavi kategoriye sokalım." ifadelerini kullandı.

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