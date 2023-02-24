Bakan Koca'dan deprem bölgesi için tetanos aşısı uyarısı

Son dakika haberi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş'ta halk sağlığına ilişkin açıklamalarda bulunurken deprem bölgesinde depremzedelere ve enkazda çalışan görevlilere tetanos aşısı yapıldığını duyurdu.

"Tetanosa neden olan mikrop, paslı çivi, bıçak veya metal kesikleri ile kolayca bulaşabilir." ifadelerini kullanan Bakan Koca, depremde yara alan vatandaşların tetanos aşısı olması gerektiğini belirtti.

Bunun yanı sıra Bakan Koca, valilik ve kaymakamlıklar açıklama yapana kadar şebeke suyunu içme suyu olarak kullanılmaması konusunda uyardı.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Kahramanmaraş'ta 48 bin acil başvuru oldu. Maraş'ta ilaç temini ile ilgili sorun yaşanmıyor. Halk sağlığı riskine karşı birlikte hareket etmeliyiz.



75 yaş üstü vatandaşları yakından takip ediyoruz. Yüzde 78’ine ulaşabildik bunları yarısı il içinde ulaşılarak kronik hasta ilaç talepleri yerinde karşılandı. Kalan yarısının il dışında olduğu tespit edildi, bulundukları ilde hizmet verilmeye çalışılıyor.

ŞEBEKE SUYU UYARISI

Depremin ilk günlerinden itibaren su klorlama çalışmalarını, bakiye klor ölçümlerini düzenli olarak yapıyoruz. Aldığımız 1.533 su numunesinden 1.354’ünde klor oranının yeterli olduğu, 179 numunede ise yetersiz olduğu tespit edilmiştir.

Su numunelerinin mikrobiyolojik ve kimyasal analizleri burada, Kahramanmaraş Merkez Halk Sağlığı Laboratuvarımızda yapılmaktadır. Bu analizler, şebeke suyunun içme suyu olarak kullanılmasının riskli olduğunu ortaya koymaktadır.

Alınan su örneklerinden 176’sı uygunsuz bulunmuştur. Bir kısmı mikrobiyolojik veya kimyasal uygunsuzluktur. Bilimsel tespitlerden hareketle gerekli önlemler alınmaktadır.

Valilik ve kaymakamlıklar açıklama yapana kadar, şebeke suyunu içme suyu olarak kullanmayalım. Mevcut şartlar itibarıyla halk sağlığını tehdit edici bir durum şuana kadar yoktur. Şartların gerektirdiği tedbirlere uymak bunun güvencelerinden biridir.

TETANOS AŞISI

Bugünlerde hassas olunması gereken bazı sağlık konuları var. Bunlardan biri tetanostur. Tetanosa neden olan mikrop, paslı çivi, bıçak veya metal kesikleri ile kolayca bulaşabilir. Tedbire büyük önem veriyoruz.

Deprem bölgesinde, enkazda çalışan görevlilerin tetanos aşılarını yaptık. Öncelikle yaralılar olmak üzere, depremzedelerin tetanos aşıları da yapılmış durumdadır. Sizlerden, çok hafif de olsa depremde yara almışsanız, tetanos aşınızı hiç ihmal etmemenizi istiyorum.

SAĞLIK ÇALIŞANLARA YENİ DÜZENLEME

Bölgede görevli sağlık çalışanları için yeni bir düzenleme yapıyoruz. Bu düzenlemede, öncelikli olarak, gönüllülüğü kolaylaştırıyor, bir sisteme kavuşturuyoruz. Afet Bölgesinde gönüllü olarak çalışmak isteyen hekimlerin, hemşirelerin, tüm sağlık çalışanı arkadaşlarımızın bu taleplerini iletebilmesi için Ekip Portal Uygulaması üzerinden başvuru formu oluşturulmuştur.

Gönüllülük başvuruları ilgili il sağlık müdürlüğünce görüntülenebilecek, Bakanlığımızca ihtiyaç doğrultusunda görevlendirme yapılacak.

Bir diğer düzenlemeyi, görev yeri halen deprem bölgesi olup, başka bir ile atanmak isteyen sağlık çalışanlarının başvuruları için yaptık. Bu arkadaşlarımızın görevlendirme ve tayin talebi başvuruları Personel Bilgi Sistemi üzerinden alınacaktır.