Başkent'te yangın: 4 eski Ankara evi kül oldu

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Beytepe Mahallesi'ndeki eski Ankara evlerinden birinde, saat 05.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yakındaki 3 eve daha sıçradı.

Mahallelinin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına hızla müdahale eden itfaiyeciler, alevler daha fazla yayılmadan söndürdü.