Başkent'te yangın: 4 eski Ankara evi kül oldu

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Beytepe Mahallesi'ndeki eski Ankara evlerinden birinde, saat 05.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yakındaki 3 eve daha sıçradı.
Mahallelinin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına hızla müdahale eden itfaiyeciler, alevler daha fazla yayılmadan söndürdü.
4 ESKİ ANKARA EVİ KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Olayda can kaybı veya yaralanan olmazken, Beypazarı turizminde önemli yer tutan 4 eski Ankara evi kullanılamaz hale geldi.
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