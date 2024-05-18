Başkent'te yangın: 4 eski Ankara evi kül oldu

Başkent'te eski Ankara evlerinden birinde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yakındaki 3 eve daha sıçradı. Olayda can kaybı yaşanmadı ancak Beypazarı turizminde önemli yer tutan 4 eski Ankara evi kullanılamaz hale geldi.

Başkent'te yangın: 4 eski Ankara evi kül oldu

'nın Beypazarı ilçesinde Beytepe Mahallesi'ndeki eski Ankara evlerinden birinde, saat 05.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yakındaki 3 eve daha sıçradı.

Mahallelinin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına hızla müdahale eden itfaiyeciler, alevler daha fazla yayılmadan söndürdü.

Başkent'te yangın: 4 eski Ankara evi kül oldu - 1

4 ESKİ ANKARA EVİ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Olayda can kaybı veya yaralanan olmazken, Beypazarı turizminde önemli yer tutan 4 eski evi kullanılamaz hale geldi.

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