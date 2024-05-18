Arefe günü ne zaman? 2024 Diyanet Kurban Bayramı arefesi tarihi

Kurban Bayramı 'nda hem dini vazifelerini yerine getirmek hem de tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar, bu yıl bayram arefesinin hangi gün idrak edileceğini öğrenmek istiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimi sonrasında Kurban Bayramı arefesi günü belli oldu. Peki, arefe günü ne zaman? AREFE GÜNÜ NE ZAMAN? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2024 yılı başında yayımladığı dini takvimle birlikte Kurban Bayramı arefe günü tarihi belli olmuştu. Buna göre; Kurban Bayramı arefe günü, 15 Haziran 2024 Cumartesi tarihinde idrak edilecek. 2024 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ Arefe: 15 Haziran 2024 Cumartesi Kurban Bayramı (1. Gün): 16 Haziran 2024 Pazar Kurban Bayramı (2. Gün): 17 Haziran 2024 Pazartesi Kurban Bayramı (3. Gün): 18 Haziran 2024 Salı Kurban Bayramı (4. Gün): 19 Haziran 2024 Çarşamba

AREFE GÜNÜNÜN ANLAM VE ÖNEMİ



Arefe (Arife), Kurban bayramının bir gün öncesi olan Zilhicce ayının dokuzuncu günüdür. Haccın iki rüknünden biri olan vakfe bugünde yapılır. Arefe günü Arafat'ta, öğle namazının farzı ile ikindi namazının farzı öğle vaktinde peş peşe kılınır (cem-i takdim).



Arefe günü güneş batınca hacılar Arafat'tan Müzdelife'ye hareket ederler. Arefe günü, Arafat'ta hacılar, vakitlerini dua, namaz, zikir, tesbih, va'z dinleme, Kur'ân okuma vb. ibadetlerle geçirirler.



Peygamberimiz arefe gününün faziletine ilişkin olarak "Arefe gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur" buyurmuş, yine "Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" dediği (Müslim, “Sıyâm”, 196-197) nakledilmiştir.



Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar yirmi üç vakit farz namazların peşinden, selâmdan sonra teşrik tekbiri getirmek vaciptir.



Teşrik tekbiri de şöyledir: "Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Lâ İlahe İllallâhu Vallâhu Ekber. Allâhu Ekber Velillâhil hamd."



İster cemaatle, ister yalnız başına namaz kılan, kurban kesen veya kesmeyen yolcu olan veya olmayan kadın-erkeğin; farz olan her namazın peşinde Teşrik tekbirlerini getirmesi gerekir.