Bakan Kurum açıkladı: Hasar tespit sitesi devrede

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "e-Devlet" ve "http://hasartespit.csb.gov.tr" adresleri üzerinden depremden etkilenen evlerin hasar durumuna ilişkin bilgi alınabileceğini bildirdi.

Bakan Kurum açıkladı: Hasar tespit sitesi devrede

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı , "(Kahramanmaraş merkezli depremler) genelinde 12 bin 141 bina ve 66 bin 58 bağımsız bölümün yıkık veya ağır hasarlı olduğunu tespit ettik." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, "10 ilimizde eş zamanlı olarak Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliğini başlatmış olacağız." dedi.

"EVLERİNİN DURUMUNU GÖREBİLİRLER"

Bakan Kurum, "e-Devlet" ve "hasartespit.csb.gov.tr" adresleri üzerinden depremden etkilenen evlerin hasar durumuna ilişkin bilgi alınabileceğini bildirdi.

Deprem bölgesindeki evimin hasar durumu nasıl? (e-Devlet hasar tespit sorgulama ekranı)

bölgesindeki evimin hasar durumu nasıl? (e-Devlet hasar tespit sorgulama ekranı)

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