Bakan Kurum: AKM Millet Bahçesi, Türkiye'deki en büyük Millet Parkı

Ankara'da yapımı tamamlanan Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Millet Bahçesi, yarın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yarınki açılış öncesi Millet Bahçesi'nde NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı.

Bakan Kurum'a yöneltilen sorular ve alınan yanıtlar şöyle...

Yarın burayı hizmete açacaksınız. Başkentlilere ve misafirlere AKM Millet Bahçesi ne vaat ediyor? Hangi hizmetleri alacak vatandaşlar?



Yarın bizim için çok önemli bir gün. Çok heyecanlıyız. Yarın 13.30'da Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Ankaramıza önemli bir yeşil alanı kazandırıyoruz. 700 bin metrekarelik Millet Bahçemizin açılışını gerçekleştireceğiz. Burayı vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını gidereceği sosyal yaşam alanı olarak tarif ediyoruz. Yöresel pazarımız var, bir kültür merkezimiz müzemiz var. Konferans salonumuz camimiz var. Çocuklarımızın ihtiyaçlarını giderecebileceği birçok aktivite mevcut. Kaykay yapacaklar, ata binecekler. Tohum merkezimiz, kır lokantamız var. Sıfır Atık merkezimiz var. Sanat atölyesi var. 1500 araçlık kapalı otoparkımız var. Bu park sadece Ankara'ya yapılmış en büyük Millet Parkı değil. Şu ana kadar Türkiye'ye yapılmış en büyük Millet Parkı özelliğini taşıyor. Millet Bahçesi, ekolojik dönüşümün parçası olacak. 4 gün festival havasında açılışı gerçekleştireceğiz. 29 Ekim'de de İstanbul'da AKM'yi açıyor olacağız.

Milli bayramlar bundan sonra burada mı kutlanacak?



Hiçbir engel yok. Burası Ankara'nın bir buluşma mekanı olacak. Şehrin tam merkezinde bir parkı yarın Ankaramıza kazandırmış olacağız.

Türkiye genelindeki Millet Bahçesi çalışmalarında son durum ne? Kaç Millet Bahçesi planlanıyor ve hangi takvimle açılacak?

2023'e kadar 81 ilde 404 Millet Bahçesi açılacak. 404 projeden 111'i vatandaşların hizmetine açıldı.

