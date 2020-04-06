Bakan Pakdemirli'den 21 ildeki çiftçilere 'tohumda hibe' duyurusu

Türkiye'de 21 ilde bulunan çiftçilerin tohum masraflarının yüzde 75’i hibe edilecek.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı,

''Bakanlık olarak ekilebilir tüm arazileri üretime kazandırmak için “Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi” Programını başlattıklarını belirten Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli “Yazlık ekim yapılabilecek alanlarda ekilişlerin kesintiye uğramaması ve tüm ekilebilir arazilerin üretime katılması için, bu proje kapsamında belirlenen 21 ilde üreticilerimize tohumların yüzde 75’ini hibe ediyoruz''

PROJE KAPSAMINDA YER ALAN İLLER

Adıyaman



Afyonkarahisar



Ağrı



Aksaray



Bingöl



Çanakkale



Erzincan



Erzurum



Kars



Kayseri



Kırıkkale



Kırşehir



Konya



Muş



Nevşehir



Niğde



Samsun



Sivas



Tokat



Uşak



Yozgat



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