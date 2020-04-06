Bakan Pakdemirli'den 21 ildeki çiftçilere 'tohumda hibe' duyurusu

ntv.com.tr 06.04.2020 - 10:30
Türkiye'de 21 ilde bulunan çiftçilerin tohum masraflarının yüzde 75’i hibe edilecek.
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı,
''Bakanlık olarak ekilebilir tüm arazileri üretime kazandırmak için “Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi” Programını başlattıklarını belirten Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli “Yazlık ekim yapılabilecek alanlarda ekilişlerin kesintiye uğramaması ve tüm ekilebilir arazilerin üretime katılması için, bu proje kapsamında belirlenen 21 ilde üreticilerimize tohumların yüzde 75’ini hibe ediyoruz''
PROJE KAPSAMINDA YER ALAN İLLER
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Bingöl
Çanakkale
Erzincan
Erzurum
Kars
Kayseri
Kırıkkale
Kırşehir
Konya
Muş
Nevşehir
Niğde
Samsun
Sivas
Tokat
Uşak
Yozgat
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