Bakan Pakdemirli'den 21 ildeki çiftçilere 'tohumda hibe' duyurusu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir tarafından yapılan açıklamada, ''Yazlık ekim yapılabilecek alanlarda ekilişlerin kesintiye uğramaması ve tüm ekilebilir arazilerin üretime katılması için, bu proje kapsamında belirlenen 21 ilde üreticilerimize tohumların yüzde 75’ini hibe ediyoruz'' şeklinde duyuruda bulundu.

ntv.com.tr 06.04.2020 - 10:30

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Türkiye'de 21 ilde bulunan çiftçilerin tohum masraflarının yüzde 75’i hibe edilecek. 

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı,

''Bakanlık olarak ekilebilir tüm arazileri üretime kazandırmak için “Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi” Programını başlattıklarını belirten Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli “Yazlık ekim yapılabilecek alanlarda ekilişlerin kesintiye uğramaması ve tüm ekilebilir arazilerin üretime katılması için, bu proje kapsamında belirlenen 21 ilde üreticilerimize tohumların yüzde 75’ini hibe ediyoruz''

PROJE KAPSAMINDA YER ALAN İLLER

Adıyaman

Afyonkarahisar

Ağrı

Aksaray

Bingöl

Çanakkale

Erzincan

Erzurum

Kars

Kayseri

Kırıkkale

Kırşehir

Konya

Muş

Nevşehir

Niğde

Samsun

Sivas

Tokat

Uşak

Yozgat

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