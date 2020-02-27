Bakan Pakdemirli'den İmralı Adası'ndaki yangına ilişkin açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'daki Kundu tesisler bölgesindeki bir otelde düzenlenen "8'inci Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı"nda, Marmara Denizi'ndeki İmralı Adası'nda çıkan yangınla ilgili açıklama yaptı.



Yangına sabah saatlerinden itibaren hemen müdahale edildiğini belirten Bakan Pakdemirli, "Yangın kontrol altında. Hemen sabah saatlerinden itibaren 1 helikopter, 20 arazöz, 2 dozerle yangına müdahale etmeye başladık. Yangın makilik alanda çıktı. Cezaevinden uzakta bir durumda. Yer yer hala tütmeler devam ediyor. Ekiplerimiz sahada çalışmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

BURSA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA



Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada da sabah saatlerinde adanın kuzeyinde yer alan, yaşam ve cezaevi yerleşkesini etkilemeyecek uzaklıkta olan Radar Tepe bölgesinde, örtü ve orman yangını çıktığı belirtildi.



Yangının başlamasından itibaren Ada Güvenlik Komutanı emir komutasında hızlı bir şekilde İmralı Adası'nda bulunan Bursa Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye aracı, İmralı Jandarma Komando Ada Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki iş makinesi ve 150 personelle alevlere müdahale edildiği duyurulan açıklamada, "Çevre aydınlatma elektrik direklerinde bulunan tellerin şiddetli lodosun etkisiyle birbirine çarparak kıvılcımların otları tutuşturması sonucu çıktığı değerlendirilen örtü ve orman yangını kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir" ifadesine yer verildi.