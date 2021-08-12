Bakan Pakdemirli'den orman yangınlarına ilişkin açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

''TÜM YANGINLARI KONTROL ALTINA ALDIK''

Bakan Pakdemirli, yangınlara ilişkin yaptığı açıklamada orman teşkilatının her zaman özveriyle çalıştığını söyledi.

Herkesin cansiperane mücadele ettiğini anlatan Pakdemirli, "Afette aziz milletimizle ormanlarımız için tek yürek olduk. Tüm yangınları, orman kahramanlarımızın büyük mücadelesiyle kontrol altına aldık. Dün Burdur'un Bucak ilçesindeki orman yangınını kontrol altına aldık" diye konuştu.



Orman yangınlarının her yıl, her saniye mevsimine göre sık görülebilecek bir dönemde olduğunu vurgulayan Pakdemirli, orman yangınlarına karşı tedbirli olduklarını bildirdi.



''TÜM ÜLKE TEYAKKUZ HALİNDEYDİ''

Akdeniz kuşağında orman yangınlarının çıkabildiğini söyleyen Pakdemirli, "Büyük yangınlardan dolayı tüm ülke teyakkuz halindeydi. Bu teyakkuz halinden hayatın normal akışına geçiyor olmamız lazım" dedi.



Toprakların yeniden yeşermesi için çalışma yaptıklarını kaydeden Pakdemirli, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.



YANGIN BÖLGESİNDE AV YASAĞI



Yaban hayatıyla ilgili kayıpların olduğunu belirten Pakdemirli, "Yaban hayatının doğru yönetimi için, doğal yaşamlarında korunması için gerekli düzenleme kararı aldık. Bu alanda bir çalışma yapıyoruz. Antalya ve Muğla'da zarar gören devlet avlakları (Avı çok olan yer, av yeri) bölgelerinin 2021 ve 2022 yılında av döneminde ava kapatılması kararını aldık" diye konuştu.

Bakanlar Bekir Pakdemirli ve Fatih Dönmez (soldan sağa)

YANGIN BÖLGESİNDE AV YASAĞI

Bakan Pakdemirli, Antalya ve Muğla'da zarar gören devlet avlakları (Avı çok olan yer, av yeri) bölgelerinin 2021 ve 2022 yılında av döneminde ava kapatılması kararını aldıklarını açıkladı.

YENİKÖY TERMİK SANTRALİ'NİN İKİNCİ ÜNİTESİ DE DEVREDE

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise, orman yangınlarına işaret ederek, elektrik üretim tesislerinin kritik önem arz ettiğini söyledi.

Yeniköy Termik Santrali'nde pazartesi günü ilk ünitenin devreye alındığını anımsatan Dönmez, "Bu sabah 06.42 itibarıyla Yeniköy'de ikinci üniteyi de devreye aldık. Santral tam kapasite çalışmaya başladı. Kemerköy'ün ikinci ünitesini de hafta başında devreye almış olacağız. Bu santral üç üniteden oluşuyor. Yangın öncesi üçüncü ünitede ağır bakım çalışmaları söz konusuydu. Önümüzdeki hafta başı yangın öncesi üretim kapasitesine ulaşmış olacak" dedi.