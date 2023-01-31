Bakan Soylu: 4 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 241 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de bu sabah düzenlenen Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 225 hedefin 202'sine ulaşıldığını açıkladı.

Bakan Soylu, Antalya'da Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nde narkotik operasyonu ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

Türkiye genelinde yapılan 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nun 37'incisi Antalya, 38'incisi Erzincan, 39'uncusu Isparta ve 40'ıncısını Ordu'da, bu sabah 06.00'da eş zamanlı gerçekleştirdiklerini belirten Soylu, Antalya'da 187 hedefin 181'inin gözaltına alındığını açıkladı.

"5 AYLIK PLANLI BİR ÇALIŞMA"

Antalya'daki operasyonun 5 aylık planlı bir çalışma olduğunu belirten Soylu, "Antalya'da 1321 polis ve jandarmamız, 24 dedektör köpeğimiz, hava araçlarımız ve tüm ekip ve unsurlarımızla birlikte bu operasyon 06.00'da başladı. Aynı şekilde Erzincan, Isparta ve Ordu'da da aynı anda başladı. 4 ildeki operasyonlar, başarılı şekilde tamamlandı. Hedefimiz; Antalya'da 187'ydi. Bu 187 hedefin 181'i yakalanarak gözaltına alındı. Tam 5 aydır projeli bir operasyonla takip edilmektedir." dedi.

"BÜYÜK BİR MÜCADELE VERMEKTEYİZ"

'Kökünü Kurutma Operasyonu'nun ülkenin her noktasında devam edeceğini belirten Bakan Soylu, "Türk polis ve jandarma teşkilatı, Mehmetçiklerimiz sınırdaki kahramanlarımız, başsavcılıklarımız, bütün birimler, hükümetimizin ortaya koyduğu irade ile birlikte amansız ve uyuşturucunun kökünü kurutmak için büyük bir mücadele vermektedir." ifadelerini kullandı.

