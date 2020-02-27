Bakan Soylu: Büyük İstanbul planı hazırlıyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunup, soruları yanıtladı.

İçişleri Bakanı Soylu, başlattıkları ikna çalışmalarıyla bu yıl 48 teröristin örgütten ayrıldığını söyledi.

ELAZIĞ VE MALATYA'DAKİ DEPREM SONRASI ÇALIŞMALAR



Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:



"Depremde yardımları STK'ların, belediyelerin kendi başına dağıtmasına izin vermedik. Bu, bizim değil Türkiye Afet Müdahale Planı'nın kararı. Hem Malatya hem Elazığ olsun, bu kadar hızlı hasar tespitinin yapıldığı başka bir ülke olmamıştır. (Depremin ardından) Şu ana kadar Elazığ ve Malatya'da yaklaşık 150 bin kişiye sosyal rehabilitasyon uygulandı.

''MUHTARLARLA WHATSAPP GRUBU KURDUK''

Elazığ ve Malatya'daki depremlerin ardından şu ana kadar 460 milyon lira harcadık. Muhtarlarla WhatsApp grubu kurduk. Hala WhatsApp grubumuz devam ediyor. Bir taraftan muhtarlarla, bir taraftan sivil toplum örgütleri ile yardım götürdük, bir taraftan gönüllüler yardım götürdü. Yardımı da tek alanda dağıtmadık. Kendi koordinasyonumuzda 4-5 ayrı yapı içerisinde bu yardımı dağıtmaya çalıştık.

OLASI BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ AÇIKLAMASI

Olası büyük İstanbul depremi için büyük İstanbul planı hazırlıyoruz.

''1 YILDA ELAZIĞ İLE MALATYA'YI NORMALLEŞTİRECEĞİZ''



Vatandaşlarımızın yıkılan binaları, acil yıkılacak binaları, çok ağır hasarlı olarak tespit edilen binalarının paralarını, kanunun da önüne geçerek ödemeye başladık. 1 yılda Elazığ ile Malatya'yı normalleştireceğiz. Elazığ ve Malatya ile ilçelerinde önümüzdeki nisan ayının sonunda genel perspektif olarak hayat normale dönecek. Hasarlı binayı yıkarız.

İMRALI'DAKİ YANGIN



İmralı'daki cezaevinin çok ötesinde, çok uzağında köşede bir yer, bir risk söz konusu değil.

DİYARBAKIR'DA AİLELERİN NÖBETİ

Yaşanmışlıklarımız zaferlerimiz bayramlarımız evliliklerimiz var. Kültürel terörizm bunu yok etmeye çalışan bir anlayış ortaya koymaktadır. Terör örgütlerinin yaptıkları tamamen dinsizleştirmektir. Batı'yı kendilerine partner bulmuşlar. Türkiye özellikle çukur olaylarından sonra terörü kaynağında kurutmaya geçti. Sadece teröristle değil kültürel terörizmle mücadele ediyoruz.

''PKK BİR KADIN ÖRGÜTÜDÜR''

PKK bir kadın örgütüdür, bunun üzerine konuşlanmıştır. PKK'nın tüm eylemlerinde kadınların bulunma oranı yüzde 56. İkna çalışmalarıyla bu yıl 48 terörist örgütten ayrıldı. Terör örgütünden ayrılması için ikna ettiğimiz 273 kişi, terör örgütünün bu iklimden ikna edip götürebildiği 130 kişi... Bu, bizim terör örgütünün içerisine duhul etme kabiliyetimizin, terör örgütlerinin ikna kabiliyetinden çok daha üstün, yüksek olduğunu ve doğru bir istikamette gittiğimizin belki de en önemli delilidir.

''TERÖRİZMLE MÜCADELEYİ ANALARIN CESARETİ BİTİRECEK''

PKK teröristiyle mücadeleyi tüm kurumlarımız büyük kararlılıkla sürdürüyor ama terörizmle mücadeleyi anaların cesareti bitirecektir.

''DOĞU VE GÜNEYDOĞU TEKSTİL ÜRETİM MERKEZİ HALİNE GELİYOR''

Doğu ve Güneydoğu, önümüzdeki 10-15 yılın tekstil üretim merkezi haline geliyor.

YABANCI TERÖRİSTLERİN İADESİ

Yabancı terörist savaşçılarda uzun zamandan beri iyi bir sistem kurduk. 102 uyruktan 7 bin 918 kişiyi sınır dışı ettik. Biz Hollanda İsveç İsviçre değiliz. Bir tane yabancı terörist gelmesin diye tir tir titriyorlar. 3 bin 500 DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik. Biz emperyalist ülke ve millet olmadık. Kasım ayından bugüne kadar 253 yabancı terörist yabancısını birçok ülkeye gönderdik.

ABDULLAH GÜL'ÜN AÇIKLAMALARI VE GEZİ PARKI OLAYLARI TARTIŞMASI

Gezi olaylarından sonra Türkiye'de ray değişti. Kim ne söylerse söylesin Gezi olayları büyük bir ihanettir. Bizden sonra gelecek nesiller çocuklarımız bunun hesabını soracaklar. Yakmak yıkmak kabul edilemez. İsteklerini görüyorsunuz. 3. Boğaz köprüsünü 3. havalimanını yapmayacaksınız dediler. Sivil bir muhtıra verdiler. Ya bizim istediklerimizi yaparsınız ya Türkiye'de savaşı bitirirsiniz dediler PKK ile mücadelemizi savaş olarak nitelendiren.... Büyük yatırımlarınızı yapamazsınız dediler. Bunun Taksim'deki Gezi ile ne alakası var? Bütün büyük projeleri ortaya koydular. Siz kimsiniz Allah aşkına? Demokrasiyi bitirmek için ortaya konulan hadisenin ta kendisidir. Masum eylem olarak değerlendirmek aklımızı peynir ekmekle yedirmek gibi bir şeydir. 'Can Dündar masum.' Nasıl masummuş Can Dündar? O gün Cumhurbaşkanlığı yaptınız bu olayları görmediniz mi? Sayın Cumhurbaşkanımıza hiçbirisi kuvvet ve güç vermedi. Sayın Cumhurbaşkanımızı tek başına havalimanına indirmeye çalıştılar. Koltuğa oturup puro içecekler. Buna ait koruyucu çerçeve ortaya koyarsa tarihin düzeltilmesi için doğrusunu söylerim.

GEZİ DAVASINDAKİ BERAAT KARARLARI

Mahkemenin süreci içerisinde değerlendirme yapmak doğru değil ama mahkeme bitmiş. Türkiye'ye zaman kaybettirdiler.

AHMET DAVUTOĞLU'NA KORUMA KALDIRILDI MI?



Sayın Davutoğlu korunmakla mükellef bir kişidir. Sayın Davutoğlu'nun bugün 63 koruması var mahiyetinde. Bir bağ evi var arkadaşlarımız şöyle değerlendirme yapmışlar polise ihtiyacımız var etrafımız ateş çemberi her yere polis gönderiyoruz. Arkadaşlar demişler ki bağ evinde yılda bir gün kalıyor polis kalmasın kendinden 2 gün önce polis gelsin ondan önce devriye ile bunu sağlasınlar. Allah biliyor ve görüyor.



TRAFİKTE ÇAKAR KULLANIMI

21 bin araç çakar kullanıyordu, şu anda 1440 araç çakar kullanıyor. Gezi ve 17-25 Aralık Türkiye'nin devlet sistematiğinin vidalarını gevşetti.''