Bakan Soylu: Elinizde ne varsa gönderin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş'taki arama kurtarma çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

Bakan Soylu, kentte 10 bin 194 kişinin hayatını kaybettiğini, bugün 11 kişinin sağ çıkarıldığını söyledi.

Afet koordinasyon masasının etrafında 25 çalışma grubunun bulunduğunu dile getiren Soylu, "AFAD'ın toplam personel sayısı 7 bin 300'dür. Takdir edilir ki 7 bin 300 personelle Türkiye'deki bu büyük afeti veya herhangi bir afeti yönetebilmek mümkün değildir. AFAD, bir koordinasyon kurumudur. Baştan itibaren de bunu ortaya koyuyoruz ve 25 çalışma grubunun her birinin arama kurtarmadan beslenmeye, haberleşmeye, barınmaya, sağlığa kadar birçok paydaşı var." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, şu anda sahada yaklaşık 300 bine yakın çalışanın bulunduğunu belirterek, herkesin büyük bir seferberlik halinde olduğunu vurguladı.

Devlet ve sivil toplumun bütün kitlesiyle AFAD koordinasyonunda hep beraber çalıştığına dikkati çeken Soylu, "Ama birtakım değerlendirmeler yapılıyor. AFAD nerede? AFAD sağlıkta. Bu, bir koordinasyon. Herkes kendi işini yapıyor. AFAD nerede? Arama kurtarmada, poliste, jandarmada, güvenlikte veya Mehmetçik'te. AFAD nerede? Kamyonda. Her birinde ortaya çıkan bir çalışmayı devletin kendi koyduğu bir kural çerçevesinde yönetmektedir." dedi.



Bakan Soylu, 40'ın üzerinde vali, 150'nin üzerinde kaymakam, onlarca genel müdür, her bölgede 5-6 bakan yardımcısı ve bazı yerlerde de birkaç bakanın bölgede olduğunu anlatarak, "Kahramanmaraş'ta geldiğimizden itibaren 4 bin 490 enkazda arama kurtarma yapıldı. 308 enkazda arama kurtarma devam etmektedir." dedi.



Afşin, Andırın, Ekinözü, Çağlayancerit'te arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını belirten Soylu, "Elbistan'da 318 enkazdan 9 enkaz kaldı, onlarda da arama kurtarma yarın itibarıyla sona erecek. Göksun'da arama kurtarma bitti. Nurhak'ta 299 binadan bir tek binada arama kurtarma devam ediyor. Pazarcık'ta arama kurtarma bitti ve Türkoğlu'nda arama kurtarma bitti. İki merkez ilçemizde arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Burada toplam 4 bin 895 arama kurtarma, 1452 iş makinesi, 447 ekip ile şu anda arama kurtarma sürmektedir." diye konuştu.



"ULAŞILAMAYAN KÖY SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bakan Soylu, Kahramanmaraş'a bugüne kadar 1113 tırın geldiğini söyledi.

"Birinci gün buradaydık, sabah 09.00 itibarıyla, 04.00'te oldu deprem." diyen Soylu, şunları kaydetti:



"Ertesi sabah yollar, havalimanı kapalı olduğu için, doğal gaz olmadığı, ekmek fırınları çalışmadığı için vatandaşımızın ihtiyacını karşılamak durumundaydık ve buradaki tüm marketleri polis marifetiyle açtık. Ve iki üç polisi orada görevlendirerek birer poşetle beraber verdik marketlerin içindeki malzemeleri vatandaşımıza, sıraya girdiler. Hepsinin videosu da var. Hepsine verdik ve olağanüstü bir durum olduğu için bu olağanüstü durumun ihtiyacını böylece o gün için karşıladık ve ondan sonra bütün malzemeler geldi."

"ELİNİZDE NE VARSA GÖNDERİN"



Yardımların deavem etmesi gerektiğinin altını çizen Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"'Deniyor ki artık malzeme göndermeyin.' Aziz milletimize de ifade etmek istiyorum. Elinizde ne kadar malzeme varsa gönderin çünkü burada milyonlarca insan var bu bölgede ve her birinin aşa ihtiyacı var."

Soylu, deprem bölgesinde özellikle yemek yapımında kullanılacak gıda malzemelerine ihtiyaç olduğunu belirterek, "Bu operasyon uzun dönemli bir operasyon. Sayın Cumhurbaşkanı'mız bir yılda konutların teslim edileceğini defalarca kamuoyuna deklare etti. Demek ki en az burada bir yıl boyunca aşın kaynaması lazım. Bir yıl boyunca buradaki insanlara mağduriyet yaşatmamamız lazım." dedi.

Kahramanmaraş'ta şu ana kadar 30 bin çadır kurulduğunu, her çadır kentte çocuk oyun grubu ve mescit kurulacağını aktaran Bakan Soylu, kent genelinde okullarda 48 bin, spor salonlarında da 11 bin 500 vatandaşın kaldığını, şu anda toplam 246 bin 888 kişinin barınması konusunda koordinasyon yürütüldüğünü söyledi.



Soylu, kent genelinde hastanelerin çalıştığını, beşer sahra hastanesi ve eczanesinin bulunduğunu belirterek, "Kahramanmaraş'ta solunum yolu enfeksiyonu ve bağırsak enfeksiyonuyla ilgili geçmiş dönemlere göre herhangi bir farklılık söz konusu değildir." bilgisini paylaştı.



"TEK GÜVENLİK SORUNU YAĞMACILIK DEĞİL, YALANCILIKTIR"

Bakan Soylu'nun gündeminde afet bölgesinde yağmacılık olaylarında artış olduğuna ilişkin iddialar da vardı.



Soylu şöyle konuştu:

"Kahramanmaraş merkezli deprem afetini yönettiğimiz şu süreçte yaşadığımız tek güvenlik sorunu yağmacılık değil, yalancılıktır. Kim dezenformasyon yapıyorsa, devletin bütün kurumlarıyla bizatihi şahsım da dahil olmak üzere arkadaşlar bildirdiği andan itibaren kanuni ve olağanüstü halin getirdiği bütün unsurlar kullanılmak kaydıyla hukuk karşısına çıkarılmaktadır."



Soylu, dünyanın en büyük afetlerinden ve depremlerinden biriyle karşı karşıya kalındığını belirtti.



"Güvenlik meselesinde şu anda bu bölgede takviye 80 binle birlikte ki şu anda bütün bölgeye 5 bin bekçi daha çektik ve gece bu 5 bin bekçi sürekli olarak dolaşacaklar." diyen Soylu, şu bilgileri verdi:



"Bütün 10 ilde, burada da dolaşacaklar ve güvenliği devam ettirecekler. Sadece şu rakamı vermek istiyorum. 31 Ocak'tan 5 Şubat'a yani deprem zamanına kadar Türkiye'de mal varlığına karşı meydana gelen 9 önemli suçta toplam sayı 744. Depremden bugüne kadar yine aynı gün periyodunda yani 6 Şubat'la 13 Şubat arası meydana gelen olay sayısı 511. Nereden bakarsanız bakın, yüzde 30, 35'lik bir azalma var"