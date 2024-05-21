Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ters rüzgar: 3 uçak iniş yapamadı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ters rüzgar, uçuş trafiğini olumsuz etkiledi. AJet’in 3 uçağı, rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle İstanbul Havalimanı’na yönlendirildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ters rüzgar: 3 uçak iniş yapamadı
Foto: Arşiv

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Sabiha Gökçen Havalimanı’nda rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle iniş yapamayan 3 AJet uçağı, Havalimanı’na yönlendirildi.

Alınan bilgiye göre, AJet’in Mardin-Sabiha Gökçen, Diyarbakır-Sabiha Gökçen ve Gaziantep-Sabiha Gökçen seferlerini yapan uçakları, iniş sırasında rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle havada tur atmaya başladı.

Rüzgarın iniş için elverişli hale gelmemesi ve yakıt kritiğine girilmesi nedeniyle AJet uçaklarının, İstanbul Havalimanı’na yönlendirilmesine (divert) karar verildi.

İstanbul Havalimanı’na sorunsuz iniş yapan uçaklar, yakıt ikmalinin ardından yolcularıyla tekrar Sabiha Gökçen Havalimanı’na hareket etti.

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