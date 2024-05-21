Gaz sıkışması patlamaya neden oldu, yemek yapan anne ile kızı yaralandı

Diyarbakır ’da bir evin mutfağında yaşanan patlamada 2 kişi yaralandı. Olay, öğle saatlerinde Çermik ilçesi kırsal Baykal Mahallesi’nde meydana geldi. Pakize K. ile kızı Ece K, mutfakta yemek yaparken gaz sıkışması nedeniyle patlama oldu.

Patlamada anne ve kızı yaralandı. Mahallelinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Pakize ve Ece K., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Çermik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.