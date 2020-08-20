Bakan Soylu'dan Batman'daki cinsel istismar olayına ilişkin açıklama

Batman'da 18 yaşındaki genç kızın uğradığı cinsel istismar sonrası intihar etmesiyle ilgili uzman çavuş Musa Orhan tutuklandı.



Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan da bir açıklama geldi. "Bir güvenlik mensubu, bu tür bir olayın içinde yer aldığında önce açığa alırız, ardından da ihraç ederiz" diyen Soylu, "Bu uzman çavuşla ilgili açığa alma işlemi bir ay önce gerçekleşti, ayrıca ihraç işlemi de hemen başlatıldı" ifadelerini kullandı.



Hürriyet gazetesinden Ahmet Hakan'a konuşan Soylu, "Olayı tüm evreleriyle ele alıp titizlikle incelemek lazım. Cenaze, bizim cenazemizdir. İki nedenden dolayı bizim cenazemizdir: Görevimiz gereği mesuliyetimiz var, bu bir. İkincisi de bu aile bir polis ailesi. Genç kızımızın abisi mesai arkadaşımız, bir polis memuru. Bu açıdan da mesuliyetimiz var" diye konuştu.



Bakan Soylu, konunun yargı inceleme aşamasında olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:



"Bu konuda yargının önüne ne konmuştur, yargının önünde ne vardır, bunu yargı inceliyor. Yargının da üzerine düşen görevi yapacağına inancım ve güvenim tamdır.



Elbette bu olayın bazı çevreler tarafından sürekli gündeme getirilmesinin temel nedeni HDP milletvekilinin ve diğer PKK’lıların yaptıklarının üstünü örtmektir. Tecavüze de şiddete de zerre kadar prim vermeyiz. Her ikisine de tabii ki hayır."