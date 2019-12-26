Bakan Varank'tan yerli otomobil açıklaması

Yerli otomobil tanıtımı yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Gebze'de yapılacak.



Tanıtım öncesi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan bir açıklama geldi.



"Biliyorsunuz yarın ülkemiz için tarihi bir güne hep birlikte şahitlik edeceğiz" diyen Varank, şunları kaydetti:



"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun hayata geçirdiği Türkiye’nin otomobilinin yarın Gebze’de Bilişim Vadisinde ön gösterimi yapılacak. Bu törenle ayrıca ülkemizin teknoloji üssü olacak Bilişim Vadisi’nin resmi açılışını da gerçekleştireceğiz. Türkiye’nin Otomobili’yle birlikte, fikri ve sınai mülkiyet hakları bize ait bir otomobile kavuşuyoruz. Belki de 2023 hedeflerimizden ikisini, yani küresel markalara sahip olmayı ve değeri milyar doları aşan Turcorn’lar ortaya çıkarmayı bu girişimle elde etmiş olacağız. Ben şimdiden Türkiye’nin Otomobilinin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum."