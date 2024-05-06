Bakan Yaşar Güler komuta kademesiyle bir araya geldi: “Tehditler kaynağında bertaraf ediliyor”

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Bakan Yardımcıları Alpaslan Kavaklıoğlu ve Bilal Durdalı ile yurt içindeki ve sınır ötesindeki birlik komutanlarının katılımıyla video konferans toplantısı gerçekleştirildi. Güler, toplantıda, terörle mücadele başta olmak üzere devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi. Silah arkadaşlarının görevlerini fedakarca ve başarıyla yerine getirdiğini vurgulayan Güler, bundan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şu ifadeleri kullandı: “İçinde bulunduğumuz coğrafyanın hibrit bir yaklaşımla şekillendirilmeye çalışıldığı yeni bir dönemin ayak seslerini hep birlikte dikkatle takip ediyoruz. Bir yandan müttefiklik ilişkisi içinde olduğumuz organizasyon ve ülkelerle müşterek stratejiler geliştirirken, bir yandan da mensubu olduğumuz Türk coğrafyasının gücünün gerçek potansiyelini ortaya çıkaracak fırsatları gerçekleştirme gayreti içerisindeyiz.” “Desteklediğimiz kardeş ülkeler, Türkiye benzeri bir silahlı kuvvetler yapısını kurmamızı istiyorlar.” diye konuşan Güler, söz konusu yaklaşımların, gösterilen gayretin başarısının en önemli göstergesi olduğunu kaydetti.

“TEHDİTLER SINIRLARIMIZA DAYANMADAN KAYNAĞINDA BERTARAF EDİLİYOR”



Bakan Güler, Türk ordusunun her türlü tehdide karşı mücadelesini sürdürdüğünü bildirdi.



Türkiye’ye karşı tehditlerin ülke sınırlarına dayanmadan bertaraf edildiğini aktaran Güler, şunları kaydetti:



“Kahraman ordumuz terörle mücadelede yeni güvenlik konseptimiz çerçevesinde tehditleri sınırlarımıza dayanmadan kaynağında bertaraf etmekte, başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini artan bir baskı ve yoğun bir tempoda sürdürmeye devam etmektedir. Geçmişte yürütülen 'sınırlı hedefli ve sıralı' askeri harekatların yerine bugün artık, 'sürekli ve kapsamlı' operasyonlar gerçekleştirilerek terör örgütlerine büyük darbe vurulmakta ve terörle mücadelede büyük başarılar elde edilmektedir.



Değerli arkadaşlarım, etki ve ilgi alanlarımızdaki bu algıyı oluşturan başarılarınız, ülkemiz için gurur kaynağıdır. Bu kazanımlarımız sadece ülkemize yönelik tehdit unsurlarını etkisiz hale getirmekle kalmayıp ayrıca bugüne kadar söz konusu terör belasından kazanç umanların da heveslerini kursaklarında bırakmakta ve tutumlarını ülkemiz lehine değiştirmelerine zorlamaktadır. Hepinizin emeklerine bir kez daha binlerce defa teşekkür ediyorum.”