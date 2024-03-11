Bakırköy'de feci kaza! TIR, otomobilin üzerine devrildi: 4 kişi hayatını kaybetti

Rauf Orbay Caddesi'nde Florya istikametine seyir halinde olan bir tırın dorsesi, Bakırköy Yeşilyurt Hava Harp Okulu önündeki Havuzlu Kavşağı alt geçidine çarptı.



Çarpmanın etkisiyle tır, bir otomobilin üzerine devrildi.



İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri, kazada otomobilin içerisinde bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI



İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 18.45 sıralarında Bakırköy Yeşilyurt Hava Harp Okulu önündeki Havuzlu Kavşağı alt geçidinde devrilen kamyonun altında kalan otomobilde bulunan 2'si çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.



Açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.