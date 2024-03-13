Bakırköy’de rezidansta yangın

Yangın, dün saat 22.40 sıralarında Ataköy’de bulunan rezidansın spor salonu ve sauna kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Dumanları fark eden çalışanlar spor salonu içerisinde bulunan vatandaşları kısa sürede tahliye ederek itfaiye ekiplerine haber verdi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.