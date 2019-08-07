Aksaray'da Sefa Yurtseven (26) idaresindeki otomobil, Aksaray-Nevşehir kara yolunun 33. kilometresinde Abdullah Ayaz yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı.



Yaralanan sürücü Yurtseven ve eşi Semra Özen Yurtseven kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Semra Özen Yurtseven, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Yurtseven çiftinin yeni evlendiği ve kazanın, balayı için gittikleri Nevşehir'den memleketleri Bilecik'e dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.

TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA



Bu arada, kazanın ardından yoluna devam eden TIR sürücüsü A.A., yaklaşık 20 kilometre ileride mola verdiği tesiste jandarma tarafından gözaltına alındı.

Sürücü, ilk ifadesinde kazayı fark etmediğini söyledi.