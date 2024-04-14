Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Nisan 2024

Balıkesir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Balıkesir İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Balıkesir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Balıkesir hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 24°. Yarın için Balıkesir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 28°. 16 Nisan 2024 Salı Balıkesir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 29°. 17 Nisan 2024 Çarşamba Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 27°.
Bugün
24/
8
Yarın
28/
8
Salı
29/
8
Çarşamba
27/
11
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