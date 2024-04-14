Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Nisan 2024

Balıkesir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Balıkesir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Balıkesir hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 24°. Yarın için Balıkesir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 28°. 16 Nisan 2024 Salı Balıkesir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 29°. 17 Nisan 2024 Çarşamba Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 27°.