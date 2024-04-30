1 Mayıs'ta (yarın) kargolar açık mı? 1 Mayıs'ta PTT ve kargolar çalışıyor mu?

1 Mayıs'ta (yarın) kargolar çalışıyor mu? sorusunun yanıtı, acil kargo bekleyen veya gönderecek olan kişiler tarafından sorgulanmaya başladı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün bu yıl çarşamba gününe denk gelmesi nedeniyle, yarın kargoların açık olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, yarın kargolar açık mı? 1 Mayıs'ta PTT ve kargolar çalışıyor mu?

1 Mayıs'ta (yarın) kargolar açık mı? 1 Mayıs'ta PTT ve kargolar çalışıyor mu?

nedeniyle, kargo bekleyen veya gönderecek olan kişiler, kargoların çalışma saatlerini araştırıyor. Peki, yarın kargolar açık mı? 1 Mayıs'ta ve kargolar çalışıyor mu?

1 MAYIS'TA KARGOLAR AÇIK MI?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle kargoların çalışma saatleri araştırılıyor. 1 Mayıs her yıl olduğu gibi bu yıl da resmi olarak kullanılacak.

Buna göre; 1 Mayıs resmi tatildir ve PTT ve kargolar bugün çalışmamaktadır. Yani kargolar 1 Mayıs Çarşamba günü kapalı olacak ve 2 Mayıs'ta tekrar hizmet vermeye başlayacak.

1 Mayıs'ta (yarın) kargolar açık mı? 1 Mayıs'ta PTT ve kargolar çalışıyor mu? - 1

KARGOLAR VE 1 MAYIS'TA ÇALIŞIYOR MU?

Geçtiğimiz yıllarda kargo firmaları, resmi süresince kapalı tutulmuştu. Bu yıl da pek çok kargo acentesinin gün boyunca kapalı tutulması bekleniyor.

Yurtiçi : 19 Mayıs boyunca tüm şube ve acentelerinin kapalı olması beklenmektedir. 444 99 99 Yurtiçi Kargo Çağrı Merkezinden 09:00-18:00 saatleri arasında hizmet alabilirsiniz.

Aras Kargo: Geçtiğimiz yıllarda müşteri hizmetlerinin yaptığı bilgilendirme doğrultusunda boyunca hizmet vermedikleri açıklanmıştı. Bu yıl da kapalı olması bekleniyor.

MNG Kargo : Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da resmi tatil günlerinde kapalı olması bekleniyor.

PTT Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:30 – 12:30 & 13:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 1 788 telefon numaralı PTT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

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