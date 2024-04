Bahçeli'den yürüyüş videosuna ilişkin açıklama: Bir şey söylemek istesem muhatabına doğrudan söylerim

"NETANYAHU VAKTİ VE SAATİ GELDİĞİNDE LAHEY'DE YARGILANACAKTIR"

BM Güvenlik Konseyindeki üyelik şartlarının ve veto yetkilerinin değişikliği için BM Antlaşması'nda değişiklikler yapılmasının zorunluluğunun ertelenemez düzeyde olduğunu söyleyen Bahçeli, "Netanyahu vakti ve saati geldiğinde Lahey'de yargılanacaktır. Lekeli ismi tarihe katil ve soykırımcı olarak geçecektir. İsrail halkı Netanyahu'nun şiddet politikalarından oldukça rahatsızdır. Bu cani mutlaka görevden uzaklaştırılmalı, barış yanlısı ve iki devletli çözüme müzahir yeni bir yönetimin tezahürü behemehal gerçekleşmelidir. 1967 sınırları kapsamında, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, coğrafi ve siyasi bütünlüğünü elde etmiş bir Filistin devletinin kurulması bölge ve dünya barışı adına mecburiyettir. Bunun dışında bir başka seçenek imkansızdır ve hatta zulme ortaklıktır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin, 7 Ekim'den itibaren tarihin, insani ve İslami değerlerin tarafında yerini aldığının, çok boyutlu, aktif ve sürdürülebilir temaslarla ateşkes ve barış ortamının yeşermesi için mücadele ettiğinin altını çizen Bahçeli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ve ilgili bakanlarımızın emeklerini yok saymak, geceli gündüzlü çalışmalarını inkar etmek, açık açık söylüyorum, nankörlük ve namertliktir. Ne tuhaf, ne garip, ne üzücü bir hezeyandır ki, Netanyahu başta olmak üzere, İsrail hükümetinde görev alan bakanlar ne diyorsa, üç aşağı beş yukarı aynısını ülkemizde de dile getiren istismarcılar bulunmaktadır. Mirasyedilerin Filistin konusunda cephe açıp Türkiye'yi suçlaması, jet yakıt satıldığını iddia edip Kürecik sakızı çiğnemeleri, utanç duvarı gibi karşımızdadır. Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz olanların nerede durduğunu, kimlere ve nerelere hizmet ettiğini, çıkarları uğruna nasıl da şuur kaybına uğradıklarını kuşkusuz herkes bilecek ve öğrenecektir. Üç-beş belediye almak, siyasi ikbal ve ihtiraslarını tatmin etmek maksadıyla her türlü kılığa girenleri inanıyorum ki milletimiz hoş görmeyecek, Allah da affetmeyecektir. Ayranları yok içmeye, atla gidiyorlar çeşmeye. Oturdukları ağır sekisi, çağırdıkları elin türküsü. Dahası Sultanahmet'te dilenip Ayasofya'da sadaka veriyorlar. Söyledikleri bir şey yok, yaptıkları bir şey yok, Cumhur İttifakı'nı zaafa uğratmanın dışında gayeleri yok. Öyle insanlar vardır ki kalbi kof, dışı dost görünür, öyle yaklaşırlar ki dışı hoş, özü boştur.

Bilinmelidir ki Cumhur İttifakı hesap yapanlara mecbur ve mahkum değildir. Biz siyaseti mertçe yaparız, adam gibi yaparız, muhataplarımızın da böyle davranmalarını bekleriz. Yalan ile yol alınmayacağını, yalancıyla da yola çıkılmayacağını çok iyi biliriz. İsrail'in safına geçip Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni yaylım ateşine tutan müflisleri önce millete, sonra da Allah'a havale ederiz. Jet yakıtı üzerinden siyonizme yakıt olanların Türkiye'yi engelleme heveslerinin kursaklarında kalacağını cesaretle söyleriz."

İMAMOĞLU'NA HAMAS TEPKİSİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı'nın, ABD'nin bir televizyon kanalına yaptığı açıklamaların, Hamas'a "terör örgütü" iftirası atmasının, jet yakıtcılarda bir rahatsızlık uyandırmadığını ifade eden Bahçeli, şunları kaydetti:

"Bu şahsın ağzından PKK-YPG-PYD'ye karşı tek bir kelamın çıkmadığını acaba sadece biz mi duymadık? PKK'ya 'terör örgütü' diyemeyen İstanbul Belediye Başkanı'nın Hamas'a 'terör örgütü' yaftası vurmasının akılla, izanla, vicdanla, hakikatle bağdaşır bir yanı olmadığını sadece biz mi düşünüyoruz? Siyasetin jetgilleri neredesiniz? Niye konuşmuyor, neden üç maymunu oynuyorsunuz? Yoksa gizli saklı ilişkileriniz deşifre olur diye mi ürküyorsunuz? Toprağını, yurdunu, yuvasını ve insanını savunan Hamas'a 'terör örgütü' demek Netanyahu'ya vekalet etmek, siyonizmin değirmenine su taşımak, cinayetleri onaylamak demektir. Hamas'a 'terör örgütü' demek, katledilen bebeklere, kafese ve kuşatmaya alınan Gazze'ye sırt dönmek demektir. Ne utanç verici bir durumdur ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı küresel emperyalizmin eli ve vicdanı kanlı yüzlerine 'alın beni tepe tepe kullanın' mesajı vermiş, 'her emrinize, her telkininize, her tavize amadeyim' çağrısı yapmıştır. Kulun bir hesabı olabilir ama Allah'ın da bir hesabı vardır. Galip olan da Allah'tır. Demlenenlerin, PKK ittifakıyla gelecek planlayanların, günü geldiğinde nasıl maskaraya döneceğini, milli ve manevi değerlere şaşı bakmalarının nasıl ağır sonuçları olacağını aziz milletimiz bizzat gösterecektir."