Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 20 Nisan 2024

Balıkesir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Balıkesir İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Balıkesir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Balıkesir hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 15°. Yarın için Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23°. 22 Nisan 2024 Pazartesi Balıkesir hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 25°. 23 Nisan 2024 Salı Balıkesir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 30°. 24 Nisan 2024 Çarşamba Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 31°.
Bugün
15/
9
Yarın
23/
5
Pazartesi
25/
10
Salı
30/
8
Çarşamba
31/
12
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