Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 20 Nisan 2024

Balıkesir için hava durumu bugün nedir? Balıkesir için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Balıkesir için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Balıkesir yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Balıkesir için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 20 Nisan 2024
Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Balıkesir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Balıkesir İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Balıkesir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Balıkesir hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 15°. Yarın için Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23°. 22 Nisan 2024 Pazartesi Balıkesir hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 25°. 23 Nisan 2024 Salı Balıkesir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 30°. 24 Nisan 2024 Çarşamba Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 31°.

Bugün

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

15

/

9

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

23

/

5

Pazartesi

Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli
Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli

25

/

10

Salı

Bulutlu
Bulutlu

30

/

8

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

31

/

12

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