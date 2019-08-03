Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı 5 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili açıklama yaptı.

Vali Yazıcı, "Savcımız aldı ifadeleri. Yolcuların da ifadeleri alındı. Ancak itfaiye bize henüz son raporunu sunmadı. Otobüsün içinde elektrikle ilgili bir yangın çıktığı ifade ediliyor. Otobüs şoförü aracın tahliye edilmesini istiyor. Ancak panik oluyor. Yolcular panik yapınca kötü bir sonuç çıktı. 10 numara yağla ilgili herhangi bir bulguya rastlanmadı" dedi.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı yaralılarla ilgili de bilgi verdi. Vali Yazıcı, "4 tane yaralı var ancak bir vaka ağır şekilde" bilgisi verdi.

YAŞAMINI YİTİRENLERİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Balıkesir-Edremit kara yolu Gökçeyazı Mahallesi mevkisinde, yolcu otobüsünde çıkan yangında hayatını kaybeden 1'i çocuk 5 kişinin kimlikleri tespit edildi.

Kamil Koç firmasına ait 06 LK 794 plakalı yolcu otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Yangında, Sivas Yıldızeli nüfusuna kayıtlı Fatma Kızılöz (81), Bursa Kestel nüfusuna kayıtlı Özlem Yılmaz (17), Çanakkale Gelibolu nüfusuna kayıtlı İlhan Adalı (71), Bursa Osmangazi nüfusuna kayıtlı Huzeyfe Yavuz (5) ve Trabzon Maçka nüfusuna kayıtlı Sibel Akkaya (56) hayatını kaybetti.



Yanan otobüsün şoförleri Nihat Demir (48) ve Hüseyin Hakkıoğlu'nun (41) gözaltındaki işlemleri sürüyor.



Öte yandan yaralanan vatandaşların da hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.