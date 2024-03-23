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Balıkesir'de 38 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'de düzensiz göçmenlere yönelik operasyon yapıldı. Jandarmanın düzenlediği operasyonda 38 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda bir göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı.

Balıkesir'de 38 düzensiz göçmen yakalandı

'de yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 38 düzensiz ile göçmen kaçakçılığı şüphelisi bir kişi yakalandı.

İl Komutanlığına bağlı ekipler, istihbari çalışmalar sonucu bir kamyoneti durdurarak arama yaptı.

Sürücüyü göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alan ekipler, Afganistan uyruklu 38 düzensiz göçmen hakkında işlem başlattı.

Ayrıca, ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait bir şarjör, 8 adet dolu fişek, suç geliri olduğu değerlendirilen 37 bin lira ve 100 dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü, kamyonete de el konulduğu öğrenildi.

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