Balıkesir'de otomobil, TIR'la çarpıştı: Bir aile yok oldu

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde otomobilin TIR'la çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi öldü.

Balıkesir'de otomobil, TIR'la çarpıştı: Bir aile yok oldu

Ali Rıza Kamalak idaresindeki otomobil, Hotaşlar Mahallesi mevkisinde M.A. yönetimindeki TIR'la çarpıştı.

Kazada, kullanılamaz hale gelen otomobildeki Kamalak'ın eşi Kevser ve oğlu Yiğit Asaf Kamalak olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan Ali Rıza Kamalak ise sağlık ekiplerince Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı. Baba Kamalak, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Anne ve oğlunun cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi.

Balıkesir'de otomobil, TIR'la çarpıştı: Bir aile yok oldu - 1

TIR sürücüsü M.A., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Bu arada Jandarma Uzman Çavuş Ali Rıza Kamalak'ın Kepsut'ta bulunan Balıkesir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görev yaptığı, cenazelerin de Kahramanmaraş'ta defnedileceği öğrenildi.

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