Balkona dökülen kül, 5 evi yaktı

Sivas’ta balkona dökülen soba külü, yangın çıkmasına neden oldu. Yangında 5 evde hasar oluştu. Yangından etkilenen kimsenin olmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Balkona dökülen kül, 5 evi yaktı

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’ın Divriği ilçesinde balkona dökülen soba külünden çıkan yangında 5 ev zarar gördü.

İddiaya göre, ilçeye bağlı Olukman köyünde yaşayan A.A.’nın evinin balkonuna döktüğü soba külünün kısa süre sonra alev alması sonucu çıkan yangın, diğer evlere sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Balkona dökülen kül, 5 evi yaktı - 1 Yangın yaklaşık 3 saatlik müdahaleyle söndürüldü

Divriği Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatte söndürdüğü yangında 5 evde hasar oluştu.

Kaymakam Resul Tatay ve Belediye Başkanı Hakan Gök, köye gelerek incelemelerde bulundu.

Yangından etkilenen kimsenin olmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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