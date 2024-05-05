Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, oturdukları apartmanın 3’üncü katındaki balkondan düşen 3 yaşındaki A.B., yaralandı. Ayağında kırıklar olduğu belirlenen erkek çocuk, hastanede tedaviye alındı.

Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

Küçük Kumla Mahallesi Yüksel Yıldırım Caddesi’nde anne ve babası mutfaktayken apartmanın 3’üncü katındaki evlerinin balkonunda oyun oynayan A.B., demir korkuluklara tırmandı.

Dengesini kaybeden çocuk, 3’üncü kattan toprak zemine düştü. Olayı görenler, yaralı çocuğun yardımına koşarken durumu aileye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

AYAĞINDA KIRIKLAR OLUŞTU

Sağlıkçıların olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı A.B., ambulansla kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Ayağında kırıklar olan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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