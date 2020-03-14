Balon balığı kuyruğu getir 5 TL’yi götür

TBMM Dışişleri Komisyonu’nda Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay Türkiye’de balıçılığın avcılık ve kültür balıkçılığı olarak gerçekleştirildiğini belirtti.

Milliyet gazetesinden Önder Yılmaz'ın haberine göre Atalay, “Türkiye’deki avcılık kapasitesi Karadeniz’in, Marmara’nın ve Ege’nin hatta Akdeniz’i de eklersek, kaldıramayacağı kadar büyük bir potansiyele sahip. İstanbul’daki balıkçı teknelerinin her biri 40 metre, 45 metre boyunda. Bunlar okyanuslara göre yapılmış tekneler. Yurt dışına gönderilmesi Türkiye’nin avantajına, hatta balıkçılıkta gelişmiş ülkelerin filolarına baktığımız zaman dünyanın pek çok denizlerine yayılmış bu avcılığı yapan bir filoya sahip. Türkiye de bu yolda ilerliyor” dedi.



İLAÇ FİRMASI SATIN ALACAK



Mustafa Altuğ Atalay, zehirli türlerin yarattığı risklere karşı balıkçıları destekleme kararı aldıklarını belirterek, şunları söyledi:



“Balon balığını karaya çıkardığınız zaman kedi, köpek bile yese ölür. Özel avcılık operasyonlarına izin veriyoruz, vatandaşa müsaade ediyoruz, yakaladığı zaman kuyruğunu getirene destek başlatacağız. Ayrıca bir ilaç firması da bu balon balığının zehrini kullanmak üzere ülkemizle de anlaşma yapmak üzere.”



Atalay, “Balon balıkları kuyruktan rahatlıkla tanındığı için kuyruk getirilmesi yeterli" dedi.

Her balon balığı kuyruğu için 5 TL ücret desteğinin balıkçılar için önemli bir gelir kaynağı olacağı belirtiliyor.



VİDEO: UZMANLARDAN BALON BALIĞI UYARISI