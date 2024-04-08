Bankalar bugün açık mı? Arefe günü (yarın) bankalar çalışıyor mu? (8-9 Nisan banka çalışma saatleri)

Bankaların bugün tatil olup olmadığı, özel işlerini halletmek isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Kamu bankalarının 9 gün tatil yapacak olması nedeniyle özel bankaların çalışma takvimi merak ediliyor. İşte ayrıntılar.
BANKALAR BUGÜN AÇIK MI?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrasında Ramazan Bayram tatili kamu çalışanlarına 9 gün oldu.
Buna göre; 8 Nisan 2024 Pazartesi günü özel bankalar hizmet verecek. Bankalar 8 Nisan Pazartesi günü tam gün, 9 Nisan Salı günü yarım gün çalışacak. Bankaların tatili arefe gününde öğleden sonra başlayacak.
BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK
Ramazan Bayramı tatiline ilişkin de bilgi veren Erdoğan, şunları kaydetti:
"Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı öncesindeki 1,5 günlük sürede idari izinli sayılacakları kararımızı kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Böylece salı günkü yarım günü ve pazartesi gününü bayram tatiline ekleyerek kamu çalışanlarımıza 9 günlük rahatça değerlendirebilecekleri bir vakit verdik.
Özel sektörümüzün de böyle bir yaklaşıma sahip olduğunu biliyoruz. Ramazan Bayramınızı şimdiden tebrik ediyor ve 1,5 günlük idari izin kararımızın hayırlı olmasını diliyorum."
Buna göre; Bayram tatili kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar için 9 gün olacak.
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