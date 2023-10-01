Banu Parlak’ın güzellik merkezine silahlı saldırı

İstanbul Bahçeşehir'de şarkıcı Banu Parlak’ın güzellik merkezine silahlı saldırıda maddi hasar meydana geldi. Parlak, olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada fenomen ve şarkıcı Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ı sorumlu tuttu.



Olay, Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı'nda bulunan şarkıcı Banu Parlak’ın güzellik merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, güzellik merkezi önüne gelen motosikletli 2 şüpheli iş yerine silahla ateş açıp kaçtı.

5 kurşun isabet eden güzellik merkezinde maddi hasar meydana geldi. Yaşanan silahlı saldırı anı ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Parlak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iş yerine saat 02.00 ve 05.00 olmak üzere iki ayrı silahlı saldırı düzenlendiğini belirterek, olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı.



Saldırıdan fenomen ve şarkıcı Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ı sorumlu tutan Parlak şunları kaydetti:

"Günlerdir konuşulan bir durum var. Dilan Polat’ın ve Engin Polat’ın tetikçi tutuğu iddiası. Bunlar iddia değil. Ortada bunu itiraf eden bir kişi var. 'Banu Parlağı vurmam için beni tuttular' diyen bir genç var ortada. 'Sana ekmek yedirmeyeceğim' diyorsun gece iş yerime sıkılıyor. Bir gece 02.00’de sıkılıyor bir de 05.00’te. 6 el ateş ediliyor. Camlarım tuzla buz. İki tane kasklı genç bunu yapan. Elbet bulunacak. Delikanlılık mı kadına sıktırmak. Yerimiz belli yurdumuz belli. Mafyacılık oynamazsınız. Burası muz cumhuriyetimi. Sokaklar altın tozu ile kahve içmeye benzemez. Bütün gerekli başvurular yapıldı. Bütün gerekli şikayetler yapıldı. Bütün delillerimizle birlikte. Allah’ın izniyle Organize Şube işe el atacak göreceğiz. Kendim için şüphe etmiyorum ama çocuğum için 4 tane daha koruma tuttum. Hiçbirinize acımayacağım. Mafyacılık oynamakla olmaz bu iş."