Barış Boyun çetesine yeni operasyon: 13 gözaltı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde organize suç örgütüne yönelik operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.
Operasyonun ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Buna göre; Mahsen 19 operasyonları kapsamında elebaşılığını yurtdışında firari olarak bulunan Barış Boyun'un yaptığı organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.
3 gün süren operasyonlarda suç örgütü üyesi 13 şüpheli yakalandı.
Elebaşılığını Barış Boyun’ un (Yurt dışı firar) yaptığı Organize Suç Örgütüne yönelik Tekirdağ Çorlu'da 3 gün süren “MAHZEN-19” operasyonları düzenlendi❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 25, 2024
Operasyonlarda elebaşının yönettiği organize suç örgütü üyesi 1️⃣3️⃣ şüpheli yakalandı❗️
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim… pic.twitter.com/ajKcnEoE4K
SUİKAST TALİMATI
Zanlıların elebaşı Barış Boyun’un yurtdışından verdiği talimat ile suikast hazırlığında olduğu tespit edildi.
LAV SİLAHINA EL KONULDU
Düzenlenen operasyonlar sonucunda 1 adet lav silahı, 3 adet el bombası, 1 adet AK-47 uzun namlulu otomatik silah, 2 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 74 adet AK-47 fişeği, 1 adet AK-47 şarjörü, 5 adet tabanca şarjörü, 15 adet tabanca fişeği, 31 adet pompalı tüfek kartuşu, 3 adet kar maskesi ve 2 adet çalıntı plakasız motosiklete el konuldu.
Zanlıların elebaşı Barış Boyun’un yurtdışından verdiği talimat ile suikast hazırlığında olduğu tespit edildi.
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