Barış Boyun çetesine yeni operasyon: 13 gözaltı

Elebaşılığını Barış Boyun’ un (Yurt dışı firar) yaptığı Organize Suç Örgütüne yönelik Tekirdağ Çorlu 'da 3 gün süren “MAHZEN-19” operasyonları düzenlendi❗️ Operasyonlarda elebaşının yönettiği organize suç örgütü üyesi 1️⃣3️⃣ şüpheli yakalandı❗️ Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim… pic.twitter.com/ajKcnEoE4K

SUİKAST TALİMATI



Zanlıların elebaşı Barış Boyun’un yurtdışından verdiği talimat ile suikast hazırlığında olduğu tespit edildi.



LAV SİLAHINA EL KONULDU



Düzenlenen operasyonlar sonucunda 1 adet lav silahı, 3 adet el bombası, 1 adet AK-47 uzun namlulu otomatik silah, 2 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 74 adet AK-47 fişeği, 1 adet AK-47 şarjörü, 5 adet tabanca şarjörü, 15 adet tabanca fişeği, 31 adet pompalı tüfek kartuşu, 3 adet kar maskesi ve 2 adet çalıntı plakasız motosiklete el konuldu.



Zanlıların elebaşı Barış Boyun’un yurtdışından verdiği talimat ile suikast hazırlığında olduğu tespit edildi.