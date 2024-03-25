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Barış Boyun çetesine yeni operasyon: 13 gözaltı

Tekirdağ Çorlu'da elebaşılığını firari Barış Boyun'un yaptığı organize suç örgütüne operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 zanlı yakalanırken, çok sayıda silah ele geçirildi.

Barış Boyun çetesine yeni operasyon: 13 gözaltı

'ın Çorlu ilçesinde organize suç örgütüne yönelik operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Operasyonun ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Buna göre; Mahsen 19 operasyonları kapsamında elebaşılığını yurtdışında firari olarak bulunan Barış Boyun'un yaptığı organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

3 gün süren operasyonlarda suç örgütü üyesi 13 şüpheli yakalandı.

SUİKAST TALİMATI

Zanlıların elebaşı Barış Boyun’un yurtdışından verdiği talimat ile suikast hazırlığında olduğu tespit edildi.

LAV SİLAHINA EL KONULDU

Düzenlenen operasyonlar sonucunda 1 adet lav silahı, 3 adet el bombası, 1 adet AK-47 uzun namlulu otomatik silah, 2 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 74 adet AK-47 fişeği, 1 adet AK-47 şarjörü, 5 adet tabanca şarjörü, 15 adet tabanca fişeği, 31 adet pompalı tüfek kartuşu, 3 adet kar maskesi ve 2 adet çalıntı plakasız motosiklete el konuldu.

Zanlıların elebaşı Barış Boyun’un yurtdışından verdiği talimat ile suikast hazırlığında olduğu tespit edildi.

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