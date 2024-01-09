Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG'li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Haberler
- Türkiye
- Gündem
- Haber
- Msb
- Terör
- Suriye
- Son Dakika Haberleri
- Barış Pınarı Harekatı