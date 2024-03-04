Adana’da bir kişi barışma teklifini reddeden eski sevgilisini vurdu.



Olay, öğle saatlerinde Seyhan’da meydana geldi. Tülay T. isimli kadın bir süre önce sevgilisi Cengiz K’dan ayrıldı. Bu durumu kabullenemeyen Cengiz K., sokakta karşılaştığı Tülay T’yi yeniden barışmak için ikna etmeye çalıştı. Bu teklifi reddeden Tülay T., arkasını dönüp gitmek istediği sırada silahlı saldırıya uğradı.



Cengiz K’nın tabanca ile ateş ettiği kadın, boynuna isabet eden kurşunla yere yığıldı. Cengiz K., olayın ardından Tülay T’yi otomobiliyle yakındaki bir tıp merkezine götürdü.



Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Ameliyata alınan Tülay T’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Tıp merkezine çağırılan polis ekiplerine teslim olan Cengiz K. ise gözaltına alındı.



Soruşturma sürdürülüyor.