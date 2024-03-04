Barışma teklifini reddeden eski sevgilisini vurdu

Adana’da Cengiz K. isimli kişi, barışma teklifini kabul etmeyen eski sevgilisi Tülay T’yi tabancayla vurup, tıp merkezine götürdü. Cengiz K., tıp merkezinde gözaltına alınırken, Tülay T’nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Barışma teklifini reddeden eski sevgilisini vurdu

’da bir kişi barışma teklifini reddeden eski sevgilisini vurdu.

Olay, öğle saatlerinde Seyhan’da meydana geldi. Tülay T. isimli kadın bir süre önce sevgilisi Cengiz K’dan ayrıldı. Bu durumu kabullenemeyen Cengiz K., sokakta karşılaştığı Tülay T’yi yeniden barışmak için ikna etmeye çalıştı. Bu teklifi reddeden Tülay T., arkasını dönüp gitmek istediği sırada silahlı saldırıya uğradı.

Cengiz K’nın tabanca ile ateş ettiği kadın, boynuna isabet eden kurşunla yere yığıldı. Cengiz K., olayın ardından Tülay T’yi otomobiliyle yakındaki bir tıp merkezine götürdü.

Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ameliyata alınan Tülay T’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Tıp merkezine çağırılan polis ekiplerine teslim olan Cengiz K. ise gözaltına alındı.

Soruşturma sürdürülüyor.

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