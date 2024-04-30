Güneydoğu toz altında: Göz gözü görmüyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor. Kentin tarihi alanları, araçlar, balkonlar ve pencereler toz ile kaplanırken uzmanlar, solunum konusunda vatandaşları uyardı.

Güneydoğu toz altında: Göz gözü görmüyor

Kuzey Afrika kökenli toz taşınımının etkili olduğu Diyarbakır'da hava kalitesinde ve görüş mesafesinde azalma yaşandı. Toz taşınımı nedeniyle kentte puslu bir hava oluştu, araç ve evlerin balkonları tozla kaplandı.

Kentin tarihi mekanları da toz bulutları arasında kaldı.

Mardin'de de sabah saatlerinde başlayan toz taşınımı nedeniyle özellikle kent merkezi ve bazı ilçelerde görüş mesafesi düştü.

Kentte tarihi yapılar, araçlar ile evlerin pencere ve balkonları tozla kaplandı.

Güneydoğu toz altında: Göz gözü görmüyor - 1

Siirt'te de toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte, sabah saatlerinde başlayan toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşme yaşandı.

Şırnak'ta ise merkez, Cizre, İdil ve Silopi ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan toz bulutu nedeniyle araç ve evlerin balkonları tozla kaplandı.

Toz taşınımı sonucu Cudi ve Gabar Dağları neredeyse görünmez hale geldi, görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşme yaşandı.

Cizre ilçesinde bazı vatandaşlar, toz taşınımından etkilenmemek için maske taktı.

Güneydoğu toz altında: Göz gözü görmüyor - 2

Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak ve Şanlıurfa'da görülen Kuzey Afrika kökenli toz taşınımının yarın da etkisini sürdüreceğini belirtti.

Bölgede 2 Mayıs'ta yağış beklendiğini kaydeden yetkililer, "Yağışla birlikte toz taşımını etkisi sona erecek. Yağışın hafta sonuna kadar sürmesi tahmin ediliyor." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, toz fırtınasının aslında dünyada olması gereken doğal olaylardan biri olduğunu söyledi.

Afrika ve Orta Asya'daki bazı çöllerden dolayı yılda tonlarca tozun bütün dünyaya salındığını ifade eden Şenyiğit, özellikle bu toz taşınımından 'nin de etkilendiğini belirtti.

Bölgenin de toz taşımının etkili olduğunu aktaran Şenyiğit, "İnsanların çok dikkatli olması lazım. Özellikle kronik akciğer, kronik ve alerjik hastalığı, nefes darlığı olanların bu dönemde mümkünse dışarı çıkmamaları gerekmektedir. Ama mutlaka çıkmaları gerekiyorsa maske ile çıkmalarında çok büyük fayda var. Bu hastaların şikayetlerinde artış olursa mutlaka bir göğüs hastalıkları uzmanına başvurmaları lazım." diye konuştu.

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