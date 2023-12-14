Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan solunum makinesinden ayrıldı

Ankara’nın Keçiören ilçesinde başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki Tunahan Yılmaz’ın yaşamsal bulguları stabil hale geldi. Küçük çocuk, bugün solunum makinesinden ayrıldı. Uzuv kaybı yaşamayan çocuğa, fonksiyonlarını geri kazanabilmesi için rehabilitasyon programı uygulanıyor.

Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan solunum makinesinden ayrıldı

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’nın Keçiören ilçesinde başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki Tunahan Yılmaz’ın sağlık durumuna ilişkin yeni gelişmeler yaşandı.

Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavisine devam edilen Tunahan’ın yaşamsal bulguları stabil hale geldi.

Uyandırılan Yılmaz solunum makinesinden de ayrıldı.

Hastanın bilincinin açık olduğu ifade edilirken, organ yetmezliğinin bulunmadığı vurgulandı.

Uzuv kaybı yaşamayan ve vücudundaki yaygın yaralarına pansuman yapılan Yılmaz’a fonksiyonlarını geri kazanabilmesi için rehabilitasyon programı uygulanıyor.

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