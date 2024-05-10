FETÖ üyesi eski emniyet müdürü, oğlunun avukatlık bürosunda yakalandı

Eskişehir'de FETÖ üyesi eski emniyet müdürü M.O., oğlunun avukatlık bürosunda saklandığı odada yakalandı. Gözaltına alınan M.O. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

FETÖ üyesi eski emniyet müdürü, oğlunun avukatlık bürosunda yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında, 675 sayılı KHK ile meslekten ihraç edilen ve üyesi olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan 1’inci Sınıf Emniyet Müdürü M.O.’nun, oğluna ait avukatlık bürosunda saklandığı tespit edildi.

BÜRO İÇERİSİNDEKİ KÜÇÜK BİR ODADA YAKALANDI

M.O., polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, büro içerisindeki küçük bir odada yakalanarak gözaltına alındı.

M.O., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

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