Kars'ta silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Kars'ın Arpaçay ilçesinde hayvan otlatması yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kars'ta silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Kümbet köyünde yaşayan Şentürk K, arazisinde hayvanların izinsiz otlatılması nedeniyle Öntaş B. ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Şentürk K, tartıştığı Öntaş B, Faruk B. ve Afganistan uyruklu çoban Veli Molla Ali'yi silahla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Öntaş B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Diğer yaralılar ise sağlık ekiplerince Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Şentürk K, jandarma ekiplerince yakalandı.

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