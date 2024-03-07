Başkale'de eğitime kar engeli

Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı 65 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapattı. İlçede eğitime 1 gün ara verildi.

Başkale'de eğitime kar engeli

Başkale'de kar yağışı etkili oldu.

Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 50 santimetreyi bulurken 32 mahalle ve 33 mezranın yolu ise ulaşıma kapandı.

Başkale'de eğitime kar engeli - 1

Karayolları, Başkale Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

Karla mücadele ekipleri, yüksek kesimlerdeki yerleşim alanlarında yol açma ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor. İlçede kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime ise 1 günlük ara verildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...