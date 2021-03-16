Başkan vekilinin evini kurşunladı, alkollüydüm diyerek serbest kaldı

Balıkesir'de 9 Mart günü sabaha karşı saat 04.30 sıralarında meydana gelen olayda, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan vekili ve Ensar Vakfı Balıkesir Şube Başkanı Yasin Sağay ile aile yakınlarının oturduğu apartmanın önüne gelen şüpheli, konuta pompalı tüfekle 7 kez ateş etmişti.

Başkan vekili Yasin Sağay’ın saldırı anında il dışında bulunduğu olayın ayrıntıları da ortaya çıktı. Kurşunlamanın ardından olayı araştıran Balıkesir polisi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan BALPARK Balıkesir Otopark İşletmeleri Tic.Ltd.Şti. tarafından gerçekleştirilen ve eksik evrak nedeniyle iptal edilen ihale dosyası üzerinde durdu.

Çalışmalar sonucu Başkan vekili Sağay’ın apartmanına ateş eden R.Y.Ö. birlikte ihale de adı geçen E.K., T.K., F.A., N.E. ve B.A. gözaltına alındı.

söylediler.



ATEŞ ETTİKTEN SONRA TAKSİYLE KONTROLE GELMİŞ



Olayın ayrıntılarını araştıran emniyet güçleri, Başan vekili Sağay’ın evine ateş eden R.Y.Ö.’nün saldırıdan sonra taksiyle olay yerine giderek kontrol ettiğini belirledi.R.Y.Ö.’nün ilişkileri de polis tarafından mercek altına alındı.



Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan BALPARK Balıkesir Otopark İşletmeleri Tic.Ltd.Şti. tarafından ihale gerçekleştirildiği ve E.K.’nin kazandığı ihalenin eksik evrak nedeniyle iptal edildiği öğrenildi. Olaya karışan R.Y.Ö. isimli şahsın, E.K.’nın kiracısı olduğu da ortaya çıktı.



Polis, olayda adı geçen R.Y.Ö.ve E.K. ile birlikte T.K., F.A., N.E. ve B.A. gözaltına aldı. Taksi sürücüsü O.Ç emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, R.Y.Ö.,E.K., T.K., F.A., N.E. ve B.A. adliyeye sevk edildi. 6 şahıs savcılık tarafından tutuklanma talebiyle 1. Sulh Ceza Mahkemesi sevk edildi.



"ALKOLÜN ETKİSİYLE YAPTIM" DEDİ



R.Y.Ö., Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan vekili Yasin Sağay’ın apartmanına ihale süreci nedeniyle ateş ettiğini kabul ederek, “Ben bu olayı alkolün etkisiyle yaptım. Sonrasında pişman oldum. Evrak eksikliğinden dolayı ihaleyi alamadık. Ben bunu bilmiyordum, takıntı yaptım. Alkol de alınca olay gerçekleşti. Ben Engin’in kiracısıyım. Uydu işleri yapıyorum, kendime bir düzen kurmaya çalışıyorum. Gece 04.00 civarıydı. Maddi bir zarar varsa karşılamak isterim” dedi.



B. A., ise herhangi bir tehdit olayına karışmadığını belirterek ihaleden sonra BALPRAK müdürüyle sadece oturup çay içtiklerini söyledi. Balıkesir’e ise ailesiyle doğum gününü kutlamak için geldiğini belirtti. Diğer şüpheliler de suçlamaları ret ederken, ihaleye oğlu E.K. adına girdiğini savunan T.K. da, oğlu ile görüşmediğini ileri sürerek son bir iyilik olsun diye ihaleye girdiğini savundu.1. Sulh Ceza Mahkemesi hakimliğince adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.



İTİRAZ EDİYORLAR



Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan vekili Yasin Sağay’ın avukatları ise, emniyetinin titiz çalışması sonucu ortaya çıkarılan organize suçun faillerinin delil toplama işlemleri tamamlanmadan delilleri karartma riskine rağmen serbest bırakılmasının, hukuki bir yönünün olmadığını savundu. Telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğabilecek bu karara itiraz edeceklerini ve şüphelilerin tutuklanmasını isteyeceklerini