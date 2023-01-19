Başörtüsü teklifi Anayasa Komisyonu'nda

Başörtüsüne anayasal güvence ve ailenin korunması amacıyla AK Parti ve MHP’li milletvekilleri tarafından hazırlanan anayasa değişikliği teklifi Meclis Anayasa Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, anayasa değişikliği yapıldığında Türkiye tarihinin en ağır ihlali olan, en ağır izleri bırakan bir problemi tamamen ortadan kaldırılacağını söyledi.

MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül de tekilfin Meclis'ten referanduma da gerek kalmayacak bir çoğunlukla geçmesini umduklarını belirtti .



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CVP VE İYİ PARTİ'DEN İTİRAZ



Teklifteki “ dini inancı sebebiyle ” ibaresi anayasanın laiklik ilkesine aykırı bulunuyor. Bunun tekliften çıkarılması "Devlet kadının başını örtmesini hiçir surette engellememek şartıyla gerekli tedbirleri alır." ifadesinin yer almasını isteniyor.

Aile ile ilgili bölümde de “Evlilik birliği ancak bir kadın ve bir erkeğin evlenmesiyle kurulabilir.” diye yazılmasını istiyor.

İYİ Parti hukukçuları, ‘bir’ ifadesinin çok eşliliğin önüne geçmek için önemli olduğuna vurgu yapıyor.

CHP ise bu cümleye çocuk yaşta evlilikleri sona erdirmek adına “reşit” ifadesi eklenmesini istiyor.

400'ÜN ÜZERİNDE OY ÇIKARSA KABUL EDİLECEK

Teklif komisyon mesaisinin ardından genel kurula gelecek.

360-400 aralığında oy çıkarsa anayasa değişikliği referanduma gidecek. Cumhur İttifakı ortağı AK Parti ve MHP'nin oyları bu sayıya yetmiyor.

400 üzerinde oy çıkarsa teklif kabul edilmiş olacak .