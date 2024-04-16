Basri Bağcı kimdir?

Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Basri Bağcı seçildi. Kadir Özkaya, Yüksek Mahkemenin yeni başkanı seçilmişti. Özkaya'dan boşalan başkanvekilliği görevi için AYM Genel Kurulunda seçim yapıldı. Basri Bağcı, 9 oy alarak salt çoğunluğu sağladı ve Anayasa Mahkemesi Başkanvekili oldu. Peki, Basri Bağcı kimdir?

Basri Bağcı kimdir?

(AYM) üyesi Basri Bağcı, Yüksek Mahkemenin başkanvekilliği görevine seçildi. İşte, Basri Bağcı hakkında bilgiler...

BASRİ BAĞCI ?

Basri Bağcı, 1967'de Ankara'nın Elmadağ ilçesinde doğdu, 1988'de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Ankara adli yargı hakim adayı olarak 1989'da mesleğe başlayan Bağcı, sırasıyla Sivas Gürün, Siirt Pervari, Konya Hüyük'te cumhuriyet savcılığı, Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında adalet müfettişliği, adalet başmüfettişliği ve çeşitli görevlerinin ardından 2017'de Yargıtay üyeliğine seçildi.

Bağcı, 2 Nisan 2020'de Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiş, 6 Nisan 2020'de görevine başlamıştı.​​​​​​​

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