Batı Karadeniz için kuvvetli kar uyarısı

Batı Karadeniz için perşembe akşam saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı.

Batı Karadeniz için kuvvetli kar uyarısı

Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, bugün akşam saatlerinden itibaren Bolu çevreleri, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce ve Kastamonu'nun kuzeyinin yüksek kesimleri ile Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli görülecek.

Cuma günü etkisini arttıracak kar, hafta sonu da aralıklarla etkili olacak.

Kuvvetli yağışlarla oluşabilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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