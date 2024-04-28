İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Nisan 2024

İstanbul için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 14°. Yarın için İstanbul hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 16°. 1 Mayıs 2024 Çarşamba İstanbul hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 18°. 2 Mayıs 2024 Perşembe İstanbul hava durumu Bulutlu, sıcaklık 17°. 3 Mayıs 2024 Cuma İstanbul hava durumu Bulutlu, sıcaklık 19°.
Bugün
14/
11
Yarın
16/
12
Çarşamba
18/
14
Perşembe
17/
13
Cuma
19/
13
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