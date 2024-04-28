İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Nisan 2024

İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 14°. Yarın için İstanbul hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 16°. 1 Mayıs 2024 Çarşamba İstanbul hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 18°. 2 Mayıs 2024 Perşembe İstanbul hava durumu Bulutlu, sıcaklık 17°. 3 Mayıs 2024 Cuma İstanbul hava durumu Bulutlu, sıcaklık 19°.