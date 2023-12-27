Bayburt’ta dehşet: 6 çocuk annesi kadın boğularak öldürüldü

Feci olay Bayburt’ta yaşandı. Fuat Sağut, 6 çocuk annesi Filiz Çankıroğlu'nu evinde boğarak öldürdü. Zanlı, cinayetin ardından polisi arayarak teslim oldu.

Bayburt’ta dehşet: 6 çocuk annesi kadın boğularak öldürüldü

Olay, gece saatlerinde merkez Vali Nihat Üçyıldız Caddesi'nde bulunan evde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Bayburt’ta bir lokantada aşçı olarak çalışan Fuat Sağut (45) aynı lokantada önceden bulaşıkçı olarak çalışan 6 çocuk annesi Filiz Çankıroğlu’nu boğarak öldürdü. Zanlı daha sonra polisi arayarak cinayeti işlediğini ihbar etti ve teslim oldu.

Bayburt’ta dehşet: 6 çocuk annesi kadın boğularak öldürüldü - 1

Evde yapılan olay yeri incelemesinin ardından kadının cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...