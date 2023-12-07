Bayraktar AKINCI, süpersonik füze atış testini başarıyla gerçekleştirdi

Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı, süpersonik füze testini başarıyla tamamladı.

Bayraktar AKINCI, süpersonik füze atış testini başarıyla gerçekleştirdi

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), IHA- 122 süpersonik atış testini Sinop'ta başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.

Karadan atıldığında 35 kilometrelik menzile sahip olan füze, Akıncı'dan fırlatıldığında 55 kilometrelik menzile ulaştı.

Sinop'ta gerçekleştirilen test atışına ait görüntüler Baykar tarafından paylaşıldı. İHA-122 süpersonik füzesinin özellikle hava savunma sistemlerine karşı kullanılması hedefleniyor.

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