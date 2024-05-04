Ümraniye'de İETT şoförüne kurşun yağdıran saldırgan adliyeye sevk edildi

İstanbul Kadıköy'de bindiği Kadıköy-Ümraniye seferini yapan İETT otobüsünün şoförü E.G. ile tartışan şüpheli bir süre sonra otobüsten indi.

Bir süre sonra başka bir otobüse binerek son durağa kadar gelen şüpheli, E.G.'yi bacağından ve kalçasından vurarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

E.G. ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Ümraniye Asayiş Büro ekipleri yaptığı çalışmada saldırıyı gerçekleştiren kişinin 34 yaşındaki D.C. olduğu belirlendi.

Sultanbeyli'de gözaltına alınan şüphelinin ilk ifadesinde, sarhoş olduğunu ve neden tartıştıklarını hatırlamadığını söylediği öğrenildi. 12 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen D.C. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Otobüs şoförü E.G’nin hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.